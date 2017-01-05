Нацрада поскаржилася на тиск з боку "1+1" і показала ліцензію каналу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала телеканалу "1+1" ліцензію на аналогове мовлення.

Відповідний документ продемонстрував глава Нацради Юрій Артеменко під час брифінгу в четвер.

"Бланк підписаний, і керівництво телеканалу може його забрати вже зараз", – сказав він.

Водночас у Нацраді підкреслили, що з нетерпінням очікують від телеканалу документів щодо кінцевих бенефіціарів та поскаржилися на тиск з боку каналу "1+1".

Артеменко нагадав, що 15 грудня всі члени Нацради проголосували за продовження ліцензії телеканалу. Від телевізійників же вимагалося документальне підтвердження, що їх кінцеві бенефіціари не змінилися. Водночас і на цей час відповідні документи Нацраді не були надані.

Ситуацію з розголос та заявами телеканалу про позбавлення ліцензії в Нацраді назвали "маніпулюванням свідомістю суспільства" та нагадали що "ліцензії видаються не у Фейсбуці".

Артеменко запросив представників керівництва телеканалу забрати бланк із ліцензією та принести довгоочікувані документи.

У свою чергу прес-служба "1+1 медіа" прокоментувала рішення Нацради наступним чином:



"Нацрада зробила те, що й мала зробити раніше, шкода, що це сталося тільки після того, як ми публічно пояснили незаконність нових вимог після процедури голосування. Впевнені, що публічна підтримка завадила Нацраді стати інструментом політичного тиску на канал".

Як відомо, раніше телеканал "1+1" заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджувалося, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що телеканал "1+1" має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".Артеменко заявив, що 28 грудня заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала "1+1" офіційний запит щодо бенефіціарів.

Джерела "Української правди" в АП повідомляли, що після рішення про націоналізацію "Приватбанку" власник телеканалу "1+1" олігарх Ігор Коломойський міг поміняти структуру власників каналу.

Валентина Романенко УП