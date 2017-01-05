Розвідка США: за кібератаками стоїть Росія
Викрадення інформації з серверів Нацкомітету Демократичної партії США та подальше оприлюднення її під час президентських виборів було уповноважене вищим російським керівництвом.
Про це заявив під час слухань у сенатському Комітеті з питань збройних сил у четвер директор Офісу національної розвідки США Джеймс Клеппер, повідомляє Укрінформ.
"За нашими оцінками, лише найвище російське керівництво могло уповноважити останнє викрадення та розкриття даних, спрямоване на вибори (в США – ред.), враховуючи обсяг та уразливість тих, на кого це було націлено", - заявив керівник розвідки.
Він також висловив переконання, що Росія проводитиме кібероперації проти США і в майбутньому.
Як додав Клеппер, очікується, що вони будуть спрямовані на збір розвідувальної інформації, забезпечення процесу прийняття рішень російським керівництвом, проведення операцій впливу для підтримки військових та політичних цілей Росії, а також для підготовки кіберпростору для майбутніх цілей.
Водночас, він зауважив, що крім Росії Сполучені Штати мають загрозу в кіберпросторі з боку Китаю, Ірану, Північної Кореї, а також кримінальних та терористичних організацій, цілями яких є державні, комерційні, політичні установи і окремі громадяни США.
Раніше Reuters писав, що американські спецслужби отримали переконливі докази, що Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону.
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