"Все скінчено": Конгрес США офіційно затвердив перемогу Трампа

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П'ятниця, 6 січня 2017, 22:27

Конгрес Сполучених Штатів на спільному засіданні обох палат офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.

Засідання відбулося в п'ятницю, передає "Укрінформ".

"Все скінчено", – зауважив, вдаряючи молотком по трибуні після голосування віце-президент США Джо Байден, який також формально є головою Сенату.

У цей момент республіканці аплодували стоячи.

Під час процедури голосування декілька представників Демократичної партії намагалися заперечити рішення Колегії вибірників, наголошуючи на тому, що втручання Росії вплинуло на результат виборів.

Зокрема, конгресмен Джим Макговерн висловив своє заперечення з цього приводу. Його позицію підтримали конгресмени Джеймі Раскін, Преміла Даяпал та ще кілька конгресменів. Однак головуючий на засіданні Байден відхилив цей заклик, оскільки його не підтримали у Сенаті.

За процедурою, будь-хто із законодавців може висловити своє заперечення під час голосування. Однак воно матиме силу лише тоді, якщо його підтримають у обох палатах Конгресу США.

"Немає чого дискутувати – якщо заперечення не підписано сенатором, воно не може бути враховане", - зазначив у цьому зв'язку Байден.

Таким чином, останньою формальною процедурою, яка затвердить Трампа на посту президента США, залишається церемонія його інавгурації, яка призначена на 20 січня.

Під час голосування був також затверджений Майк Пенс на посту віце-президента США.

Теми: США Трамп
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Коментарі — 2
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IP: 37.53.234.---Sonya Polevaya06.01.2017 23:42
Да выборы в США закончены. Осталась только процедура инаугурации нового президента Трампа. И нового вице - президента Майка Пенса, который с успехом заменит Трампа в случае импичмента. А этот самый импичмент очень даже вероятен, если Трамп не изменит свое поведение в целом и отношении России в частности. Просто республиканская партия согласилась поддержать трампа, чтоб хоть таким образом одержать победу на выборах и не отдать ее снова демократической партии. А Президент Майкл Пенс устроит всех гораздо больше чем Трамп. Так что Трампу придется очень постараться СТАТЬ НАСТОЯЩИМ республиканцем и полностью поддержать те принципы, которые уже многие годы являются основными для этой партии иначе импичмента ему не избежать
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IP: 46.242.12.---Svetlana Prokoffieva06.01.2017 23:15
Это зрада или ганьба? :)
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