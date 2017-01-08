Україна відновила водопостачання на окуповану Луганщину

Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал - в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода.

Про це "Громадському радіо" розповів гендиректор компанії "Луганське енергетичне об’єднання" Володимир Грицай.

Він повідомив, що напередодні підприємство отримало від водоканалу майже 6 мільйонів гривень в рахунок боргу за електроенергію. До двадцятих чисел січня "ЛЕО" відключати водоканал не планує, хоча борги перед підприємством ще залишаються.

"Порядку 128 — 129-ти мільйонів — борг Попаснянського водоканалу, і 6 зайшло, вони вважають його так би мовити покриттям заборгованості за вересень, наскільки я знаю, ну і рахуємо десь 122-123 мільйона борг", — розповів Грицай.

Нагадаємо, раніше Попаснянський водоканал отримав 10,5 мільйонів гривень з непідконтрольних районів. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявили, що це перша оплата після року переговорів.

Як відомо, на початку грудня Київ через борги зупинив подачу води в ОРЛО.

Економічна правда