Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок

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Неділя, 8 січня 2017, 23:38

У зоні проведення АТО троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.

Про це ввечері 8 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"8 січня троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулись до місця розташування підрозділу. Наразі з ними зв'язок відсутній", - йдеться у повідомленні штабу. 

У прес-центрі додали, що обставини зазначеної події наразі з’ясовуються.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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