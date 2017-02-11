На Луганщині українські розвідники не вийшли на зв'язок

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Субота, 11 лютого 2017, 17:08

Група українських розвідників, які виконували завдання на передовій на Луганщині, не вийшла на зв'язок.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Луганськ".

"Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій. У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ "Луганськ" зазначили, що наразі ведуться пошуки розвідників та з’ясовуються обставини події.

Українська правда

Теми: АТО
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Коментарі — 2
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IP: 91.250.41.---irbit11.02.2017 21:38
зачем людей посылать на минные поля если есть безпилотники ? или генералам виднее лучше не тратится на безпилотники , а людей много некуда девать ( как Жуков рассуждал : бабы еще нарожают )
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IP: 176.125.46.---Семенен11.02.2017 20:56
Спаси і сохрани іх, Господи! Пречиста Діво, випроси ласки в Свого Сина! Молімося всі за них.
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