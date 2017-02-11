На Луганщині українські розвідники не вийшли на зв'язок

Група українських розвідників, які виконували завдання на передовій на Луганщині, не вийшла на зв'язок.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Луганськ".

"Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій. У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ "Луганськ" зазначили, що наразі ведуться пошуки розвідників та з’ясовуються обставини події.

Українська правда