В Луганской области украинские разведчики не вышли на связь

Группа украинских разведчиков, выполнявших задачи на передовой в Луганской области, не вышла на связь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Луганск".

"Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задание по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Луганск" отметили, что сейчас ведутся поиски разведчиков и выясняются обстоятельства происшествия.

Украинская правда