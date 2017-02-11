МЗС викликало посла Білорусі через затримання Жадана

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Субота, 11 лютого 2017, 18:10

У зв’язку з затриманням у Мінську українського письменника Сергія Жадана до МЗС України було викликано посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

Як повідомляє прес-служба МЗС, керівнику білоруської дипмісії висловлено глибоке занепокоєння ситуацією з затриманням та забороною в'їзду Жадана, звернено увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України.

"Представник МЗС України зауважив, що роз’яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, не задовольняють українську сторону", - повідомили в МЗС.

Пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що мав телефонну розмову з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм щодо затримання Жадана.

Разом з тим, посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі з метою отримання офіційного пояснення про причини затримання Жадана, йдеться на сторінці посольства в Facebook.

Як повідомлялося, Жадана було затримано у Мінську в ніч на 11 лютого та повідомлено про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін.

Українська правда

Теми: Білорусь
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