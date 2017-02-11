МИД вызвало посла Беларуси из-за задержания Жадана

В связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Как сообщает пресс-служба МИД, руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

"Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону", - сообщили в МИД.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что имел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем относительно задержания Жадана.

Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 11, 2017

Вместе с тем, посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана, говорится на странице посольства в Facebook.

Как сообщалось, Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля, ему сообщили о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

Украинская правда