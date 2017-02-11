Поліція викрила групи в соцмережах, де дітей доводять до самогубства

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Субота, 11 лютого 2017, 23:07

Департамент кіберполіції Національної поліції України повідомляє про виявлення у соціальних мережах небезпечних груп, в яких дітей доводять до самогубства.

На сайті Нацполіції в суботу опубліковано алгоритм дій зловмисників, які доводять дитину до самогубства, ознаки участі дитини у подібних групах у соціальних мережах, список облікових записів, які реєструвалися з території України, а також контакти підрозділів кіберполіції, куди слід звертатися у разі виявлення небезпеки.

Фанати таких спільнот називають себе "китами". Подібні суїцидальні спільноти називаються "Море китів" і "Тихий дім". У їх прихильників на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами.

 
Скріншот небезпечної групи з сайту кіберполіції

Для того, аби вступити в такі групи, потрібно подати заявку для вступу до неї та написати певний текст у себе на сторінці.

Якщо адміністрація групи затвердить кандидатуру, то буде проведено невеличке психологічне вивчення особи та її готовності до самогубства через спілкування в приватному чаті.

Наступне повідомлення буде із завданням (опис завдання, та час який надається на його виконання). Виконання кожного завдання, потрібно фіксувати на фото або відео. На кожне завдання надається обмежений час. Якщо учасник не встигає його виконати, то його виключають з групи.

Всього дається 50 завдань ("квестів") (у фейкових спільнотах – від 13 до 50 "квестів").

Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтв або заподіяння болю. Всі ці "квести" в обов’язковому порядку знімаються на відео.

Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі. У ролику оговорюються усі її проблеми, які вона озвучила "провіднику". Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому "творі", – вчинити самогубство.

Фінальне завдання – покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online. Відеозаписи в подальшому продаються в мережі Інтернет або в Darknet.

Департаментом кіберполіції була виявлена одна з таких груп, до якої входили 209 користувачів з України. У поліції зазначили, що такі групи щодня блокуються адміністрацією соціальних мереж за зверненнями правоохоронних органів або їх користувачів.

При виявленні таких груп самостійно рекомендується негайно повідомляти до кіберполіції або звертатися до адміністрації соцмережі, у якій було виявлено групу.

Українська правда

Теми: поліція
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IP: 176.109.217.---panturion11.02.2017 23:18
дуже інформативно, видно, що за текстом стоїть велика робота.
ну, або в поліції нарешті прочитали статтю, що майже рік тому опублікувала російська Новая газета (ґуґліть Группы смерти 18+)
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