Полиция разоблачила группы в соцсетях, где детей доводят до самоубийства

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает об обнаружении в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства.

На сайте Нацполиции в субботу опубликован алгоритм действий злоумышленников, которые доводят ребенка до самоубийства, признаки участия ребенка в подобных группах в социальных сетях, список учетных записей, которые зарегистрировались с территории Украины, а также контакты подразделений киберполиции, куда следует обращаться в случае обнаружения опасности.

Фанаты таких сообществ называют себя "китами". Подобные суицидальные сообщества называются "Море китов" и "Тихий дом". У их сторонников на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.

Скриншот опасной группы с сайта киберполиции

Для того, чтобы вступить в такие группы, нужно подать заявку для вступления в нее и написать определенный текст у себя на странице.

Если администрация группы утвердит кандидатуру, то будет проведено небольшое психологическое изучение личности и ее готовности к самоубийству через общение в привате.

Следующее сообщение будет с заданием (описание задания и время, которое предоставляется на его выполнение). Выполнение каждого задания нужно фиксировать на фото или видео. На каждое задание предоставляется ограниченное время. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы.

Всего дается 50 заданий ("квестов") (в фейковых сообществах - от 13 до 50 "квестов").

Администратор группы склоняет ребенка к выполнению заданий (квестов), причем практически все задания предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинение боли. Все эти "квесты" в обязательном порядке снимаются на видео.

Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, который он озвучил "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом "произведении", - совершить самоубийство.

Финальное задание - покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet.

Департаментом киберполиции была обнаружена одна из таких групп, в которую входили 209 пользователей из Украины. В полиции отметили, что такие группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям правоохранительных органов или их пользователей.

При обнаружении таких групп самостоятельно рекомендуется немедленно сообщать в киберполицию или обращаться к администрации соцсети, в которой была обнаружена группа.

Украинская правда