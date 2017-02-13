Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці переважно взнають новини з телевізора, від родичів і сусідів

Понеділок, 13 лютого 2017, 17:38

Українці вважають за краще отримувати інформацію про ситуацію в країні з українських телеканалів, а також з неофіційних джерел – від родичів, друзів, сусідів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС на замовлення громадської організації "Детектор медіа".

Так, згідно з опитуванням, отримують інформацію про стан справ в Україні з загальнонаціональних телеканалів 87,1% респондентів, з неофіційних джерел – від родичів, друзів і сусідів – 47,7%, з онлайн ЗМІ – 40,7%, з соціальних мереж – 20,6%.

У той же час з газет і радіо дізнаються новини 17% і 16,5% опитаних відповідно.

Інформацію про ситуацію в Україні з російських телеканалів отримують 7,9% українських громадян. Згідно з результатами опитування, основні телеканали, з яких українці черпають інформацію, - "1+1" (43,1%), "Інтер" (34%), "Україна" (20,1%).

У відповіді на питання, які телеканали можуть приймати вдома, респонденти вказали ряд російських телеканалів: "Перший канал" (13,2%), "НТВ" (12,2%), "Росія 1" (11,6%). Більшість дивиться російські канали через супутникову антену (78,7%), деякі опитані дивляться їх в інтернеті (7,8%), за допомогою кабельного ТБ (6,4%) і аналогової антени (5,8%).

Опитування провели з 3 до 12 грудня 2016 року, було опитано 2040 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах України, підконтрольних уряду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІУкраїнаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: