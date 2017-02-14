Бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО у вівторок

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Вівторок, 14 лютого 2017, 18:53

Проросійські бойовики у вівторок здійснили  26 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. З стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське", - сказано у повідомленні.

Водночас на Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП незаконних збройних формувань.

На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.

"Втрат серед наших військових немає", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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