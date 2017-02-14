Бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО у вівторок
Вівторок, 14 лютого 2017, 17:53
Проросійські бойовики у вівторок здійснили 26 обстрілів позицій українських військових.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. З стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське", - сказано у повідомленні.
Водночас на Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП незаконних збройних формувань.
На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.
"Втрат серед наших військових немає", - повідомили у прес-центрі АТО.
Українська правда