Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні
Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія активно братиме участь в деескалації в Україні та поверне Крим.
Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
"Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - сказав він на щоденному брифінгу.
BREAKING: @realDonaldTrump expects Russia to 'return Crimea' to #Ukraine, according to the WH @PressSec moments ago: pic.twitter.com/HQEQyRP08h— Rob S (@RobPulseNews) February 14, 2017
У той же час Спенсер зазначив, що президент США "очікує, що налагодить стосунки з Росією, і бажає цього", пише Reuters.
Як відомо, Росія анексувала Крим у 2014 році.
Українська правда
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По-моему он и сам этого еще не знает))