Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія активно братиме участь в деескалації в Україні та поверне Крим.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - сказав він на щоденному брифінгу.

У той же час Спенсер зазначив, що президент США "очікує, що налагодить стосунки з Росією, і бажає цього", пише Reuters.

Як відомо, Росія анексувала Крим у 2014 році.

Українська правда