Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні

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Вівторок, 14 лютого 2017, 21:18

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія активно братиме участь в деескалації в Україні та поверне Крим.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - сказав він на щоденному брифінгу.

У той же час Спенсер зазначив, що президент США "очікує, що налагодить стосунки з Росією, і бажає цього", пише Reuters.

Як відомо, Росія анексувала Крим у 2014 році.

Українська правда

Теми: Трамп Росія
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Коментарі — 5
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IP: 188.163.3.---solomensky14.02.2017 23:58
Одразу казав, що Трамп - це макромодель нашого космонавта! Вони, перш за все кацапи, (про американців не кажу - хай як хочуть, самі занього голосували), ще сьорбатимуть від нього стільки лайна, що благатимуть дружину гидкого розпусника прийти на зміну цьому "дивакові" будь яким шляхом... І то, зрозуміло, що він не тупий - він просто занадто відвертий для політика, як і наш колишній "нєкурящій" чудік...
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IP: 94.231.178.---навроцький14.02.2017 23:57
Трамп зобов"язаний повернути Україні Крим, бо безхребетний Обама його втратив, а Путін із його 50-ма чи 150-ма мільярдами доларів у західних банках не буде навіть рипатись.
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IP: 74.71.45.---James Walsh14.02.2017 22:34
Нам своїх ідіотів Вистачає. Що добавити 2 Міліони кримських ВАТанов і платити за них? Це може бути тільки на користь раші, Бо Європа нас точно з ними не потягне.
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IP: 82.145.221.---Михаил Михаил14.02.2017 22:01
Да,Трамп - перец еще тот! Закончит он или импичментом,или станет покруче Рейгана.
По-моему он и сам этого еще не знает))
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IP: 93.76.61.---dniprovec14.02.2017 21:34
Черговий чарівний пендель від "друга" Трампа :) Московити ще плакати будуть, згадуючи доброго Обаму.
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