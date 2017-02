Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія активно братиме участь в деескалації в Україні та поверне Крим.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - сказав він на щоденному брифінгу.

BREAKING: @realDonaldTrump expects Russia to 'return Crimea' to #Ukraine, according to the WH @PressSec moments ago: pic.twitter.com/HQEQyRP08h