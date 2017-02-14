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Трамп очікує, що Росія поверне Крим Україні

Вівторок, 14 лютого 2017, 20:18

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія активно братиме участь в деескалації в Україні та поверне Крим.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - сказав він на щоденному брифінгу.

У той же час Спенсер зазначив, що президент США "очікує, що налагодить стосунки з Росією, і бажає цього", пише Reuters.

Як відомо, Росія анексувала Крим у 2014 році.

Українська правда

Теми: ТрампРосія
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