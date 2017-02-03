За добу зафіксована максимальна інтенсивність вогню бойовиків – РНБО

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 14:23

За останню добу було зафіксовано максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік з лютого 2016-го.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й борони Олександр Турчинов у своєму коментарі, інформує в п'ятницю прес-служба РНБО.

За його словами, в результаті ворожих обстрілів та спроб прориву нашої оборони, лише за останню добу по наших позиціях випущено понад 2 тисячі снарядів та мін.

Секретар РНБО наголосив, що російсько-терористичні угруповання вже неприховано та демонстративно застосовують важку 152 мм. артилерію, 120 мм. міномети, танки та активно використовують реактивні системи залпового вогню.

За його словами, "військові злочинці, які напряму підтримуються та керуються з Кремля, ведуть прицільний вогонь по цивільних об’єктах".

"Українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивні системи залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону", – сказав секретар РНБО.

За словами Турчинова, це свідчить про наміри військово-політичного керівництва РФ щодо подальшої ескалації бойових дій на сході України.

"Україна готова надати міжнародним спостерігачам та міжнародній спільноті всі необхідні докази агресивних дій та військових злочинів російських гібридних військ проти українців", – сказав Турчинов.

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.  

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в  зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда

Теми: АТО РНБО
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