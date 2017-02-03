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Генштаб оприлюднив хронологію загострення в Авдіївці

П'ятниця, 3 лютого 2017, 12:40

Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Інформація подана на офіційній сторінці Facebook Генерального штабу і стосується подій в районі Авдіївки.

Згідно з інформацією, обстріли в районі Авдіївки розпочалися 29 січня о 4:30, а вже о 4:40 до 30 бойовиків спробували штурмувати позиції спостережного посту, їхній наступ був відбитий.

Позицію, яка в бойовиків називалася Алмаз-2 сили АТО зайняли о 6:30 неділі.

А далі в хронології розписуються численні спроби штурму бойовиками цієї позиції та обстріли, які вони здійснювали.

Як відомо, загострення в Авдіївці почалося під ранок неділі, 29 січня.

За даними джерел у розвідувальних колах, його спровокувало зіткнення сил у районі прифронтового міста: українські бійці розставляли "секрети" поблизу своїх позицій і натрапили на групу бойовиків – ті попросили свою артилерію виручити їх, і бійці ЗСУ мусили пройти вперед і зайняти позицію бойовиків.

Українська правда

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Теми: АвдіївкаДонбасАТОбойові діїГенштаб
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