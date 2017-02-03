СБУ оприлюднила розмову, що свідчить про обстріли з житлових районів Донецька

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 19:32

Служба безпеки України оприлюднила телефонну розмову екс-голови "народної ради" незаконного збройного формування "ДНР" Андрія Пургіна і "депутата" тої ж фейкової ради Тетяни Дворядкіної.

Згідно з інформацією СБУ, ця розмова підтверджує, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - повідомили у відомстві.

Як повідомлялось, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.

Загалом бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько 6000 снарядів.  

У п'ятницю Генеральний штаб оприлюднив хронологію загострення в  зоні АТО в період з 29 січня по 3 лютого.

Українська правда

Теми: Донецьк бойові дії
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Коментарі — 2
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak03.02.2017 21:18
Обратите внимание!!Как только лишнехромосомный и скрепно православный слабоумный житель казламордии,так обязательно дегенерат!!И даже не нужно в этом сомневаться достаточно посмотреть на фэйсы этих имбицилов!!Вот пургин,ну это же даун,даже если он и завязал на время бухать,а эта старая скрепа дваряткина,эту тюркскую фамилию даже трудно украинцу славянину выговорить,у нее же на лице полное отсутствие интеллекта,впрочем,как и 86%руцких с ордынии!!!Достаточно посмотреть раисию-24 пять минут и ты понимаешь,что эти лица из "золотой орды"только за века приобрели еще более имбицильный ущербный вид!!!Слава Украiнi!Люта смерть орде!!
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak03.02.2017 21:09
Ванючий кацапский синяк пургин(чего только стоит его фамилия пургин,конченый алкоголик и дегенерат руцкаго мира)звонит слабоумной кацапке с трудно выговариемой тюркской фамилией и дрыщут друг дружке,как бы в них ни чего не попало!Казламордые лишнехромосомные,все равно когда то попадет,лифтов еще много в Украине и украинцев готовых вас отправить к праотцам в ордынский улус"Джучи"к Мамаю многое множество....Вопрос только времени!!Слава Украiнi!!!!
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