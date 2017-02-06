Янукович з адвокатами вирішили позиватися проти України в ЄСПЛ

Захист екс-президента Віктора Януковича, який втік до РФ, вирішив звернутися до Європейського суду з прав людини щодо справи про його заочне засудження.

Про це повідомили у прес-службі юридичної компанії "Aver Lex", яка представляє інтереси Януковича.

"Ми звертаємося до Європейського суду з прав людини у справі про держзраду - нами отримано достатні і беззаперечні підстави для цього. Сьогодні для цього було отримано остаточну підставу, якою став факт відмови Апеляційного суду м. Києва забезпечити конституційне право Віктора Януковича на оскарження рішення суду першої інстанції", - заявив Сердюк.

Йдеться про рішення Печерського районного суду щодо спеціального (заочного) розслідування. Він також додав, що це рішення Апеляційного суду буде покладено "в якості основного доказу політичного тиску на судову систему в Україні у цій справі".

Як відомо, захист екс-президента Віктора Януковича не бажає знайомитися з матеріалами кримінального провадження про державну зраду, оскільки вважає слідство незавершеним.

30 січня Головна військова прокуратура України вручила захисникам Януковича повістки, щоб вони з'явились для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 31 січня, 1-3 лютого, а також 6-8 лютого. У разі зволікання з ознайомленням у прокуратурі пообіцяли звернутися до Печерського райсуду Києва, аби встановити чіткі терміни, достатні для ознайомлення.

28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко через відеозв'язок оголосив Януковичу підозру в державній зраді і сприянні Росії в розгортанні агресії проти України.

Українська правда