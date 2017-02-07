Доба в АТО: 78 обстрілів, бойовики били з танків і мінометів

868 переглядів
0
Вівторок, 7 лютого 2017, 06:41

За минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українські позиції в районі Авдіївки були обстріляні з 152 мм артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометов, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на Донецькому напрямку під обстріл бойовиків з мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янка, Луганське, Опитне і Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів терористи обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине і Марїнку. По Широкиному вогонь також вів танк, по Мар'їнці - БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку сепаратисти неодноразово обстрілювали з 122 мм артилерії Кримське. З мінометів і гранатометів бойовики били по Жовтому і Кримському. По Новозванівці бив танк.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хуг: В районі Маріуполя знову стало гаряче 7 лютого 2017, 00:26
День в АТО: Бойовики стріляли 40 разів, тіла своїх забирати не хочуть 6 лютого 2017, 20:18
Відновлено водопостачання на Донецькій фільтрувальній станції 6 лютого 2017, 16:10
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: 78 обстрілів, бойовики били з танків і мінометів
У вівторок з 7 ранку в'їзд до Києва великогабаритного транспорту обмежать
Єврокомісар Ган: Підстав для зняття санкцій з РФ немає
Бойовики обстріляли Курдюмівку, загинув підліток
Усі новини
Клубний Київ

Історії київських клубів: River Port на Подолі

Інтерв'ю

Лідер "Bahroma": Сподіваюся, через 10 років нас вже не буде