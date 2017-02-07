На Донбасі бойовики обстріляли патруль СЦКК

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Вівторок, 7 лютого 2017, 10:31

Бойовики російських терористичних військ 6 лютого обстріляли патруль Спільного центру контролю й координації.

Про це повідомляє прес-офіцер Влад Волошин.

"6-го лютого близько 11-години, під час проведення фотофіксації ворожого обстрілу мирного населеного пункту Лобачове, російськими терористичними військами було здійснено підступний напад на офіцерів української сторони СЦКК", – пише він.

За його словами, представники наглядової місії, які документували злочини російських терористичних військ на українському Донбасі, потрапили під снайперський вогонь.

Постраждалих і втрат серед українських військових немає. Ушкоджено автомобіль місії.

"Це була підготовлена провокація проти наших офіцерів, адже всі автомобілі були відповідно марковані великими знаками НМ, а офіцери мали на собі шеврони наглядової місії", – наголошує Волошин, зазначаючи, що подібні обстріли є грубим порушенням всіх міжнародних угод.

Українська правда

Теми: Донбас Мінські угоди
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Коментарі — 1
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IP: 178.94.230.---Омар07.02.2017 10:49
Обстріляли бойовики, але, як завжди, "винні обидві сторони".
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