Рева про пенсії на окупованих землях: Хай Путіну висувають претензії

Київ не зможе поновити соціальні виплати на непідконтрольних йому територіях Донбасу, допоки не буде виконано перші сім пунктів мінських угод.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі програми "Ваша Свобода" на "Радіо Свобода".

Раніше координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер заявив, що в організації дуже стурбовані і неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплат для жителів контрольованих бойовиками території (ОРДЛО) та переселенців.

"Такого нахабного втручання у внутрішні справи України я ще не бачив", – відреагував на цю заяву Рева.

"Говорив із західними послами, зокрема з послом США Марі Йованович, поставив просте питання: як бачите механізм виплати на непідконтрольній території? Вона сказала: у мене немає готового рецепту", – сказав він.

"Хай займаються своєю роботою і розводять сторони конфлікту – забезпечують припинення вогню, відведення важких озброєнь, обмін утримуваними особами і все, що пов’язано з мирним процесом. Хай їдуть у Москву до Путіна і виставляють претензії, що йдуть бойові дії", – заявив міністр.

Жителям ОРДЛО, які не зареєструються як внутрішньо переміщені особи на контрольованих Києвом територіях, Україна пенсій не платитиме, констатував Рева.

За законом, переселенці можуть змінювати місце проживання, навіть повертатися на окуповані території, однак не довше як на 2 місяці, – інакше їх позбавлять статусу.

"Відновлення соцвиплат – це 8-й пункт мінських угод ("Комплексу заходів на виконання мінських домовленостей" від 12 лютого 2015 року – ред.). Коли Україна вимагає виконання пункту 11, перекриття кордону (умови для повернення Україні повного контролю над кордоном – ред.), щоб перестало надходити озброєння і бойовики, нам кажуть: ні-ні-ні, спочатку треба десять виконати", – сказав Рева.

"Так от, я їм відповідаю: восьмий пункт буде виконуватися тоді, коли будуть виконані перші сім", – заявив міністр.

Він визнав, що зловживання у сфері соцвиплат існують – верифікація, проведена з 8 червня до 8 грудня 2016 року, показала низку порушень.

За словами міністра, минулого року СБУ виявила 460 тисяч людей, які отримували виплати як внутрішньо переміщені особи, але жодного разу не перетинали лінію розмежування. Після проведеної верифікації 160 тисяч так і не ідентифікували.

"Близько 160 тисяч – люди, яких ми так і не знайшли, де вони були і що вони були… Багато хто отримує дві пенсії – і нашу, і "їхню". Це хіба що тільки для наших друзів із ООН це секрет", – сказав Рева.