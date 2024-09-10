Як Мінсоцполітики заховало мільярд гривень на протезування військових

Міністерство соціальної політики заважає та гальмує процес повернення до служби військових із ампутованими кінцівками та не дає їм гроші на нормальні протези відразу.

2024 рік плавно добігає свого завершення. Наприкінці року державні структури, як зазвичай, намагатимуться освоїти невитрачені кошти або ліниво повернуть їх назад у бюджет.

Саме так зараз може статися з 1 мільярдом гривень на протези для військових, які виділені у державному бюджеті. Але через те, що Міністерство соціальної політики в особі Оксани Жолнович не хоче підвищити граничну вартість протезів та змінити законодавство у сфері протезування, військові та благодійники змушені самотужки шукати кошти на функціональні протези без допомоги держави.

Реклама:

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 60 тисяч громадян України пережили щонайменше одну ампутацію кінцівки. Точна кількість військовослужбовців, які після поранення потребують протезів, належить до чутливої інформації. Втім, потрібно розуміти, що таких людей тисячі.

Тож у чому проблема?

Питання протезування регулюється двома постановами: №321 – первинне протезування. Тобто, це найпростіший протез, який встановлюють для формування кукси та адаптації людини до протезу. Також держава пропонує "допротезуватися", тобто отримати додаткові кошти на новий протез за постановою №518 про вторинне протезування.

Цьогоріч держава, згідно з постановою №321 про протезування, виділила 4 млрд 297 млн грн на протезування верхніх і нижніх кінцівок, а за постановою №518 1 млрд 61 млн грн.

А тепер слідкуйте за руками: станом на 30 липня 2024 року за постановою №321 використано 2 млрд 580 млн грн – це 60% від закладеного бюджету. За постановою №518 використано лише 39 млн грн, тобто лише 3%.

Такий надлишок у бюджеті сформувався не тому, що держава дуже багато виділила на протези, або ж військових з ампутаціями не так багато, а тому що Мінсоц закладає дуже низькі граничні суми на протези.

В калькуляторі та уяві Мінсоцу функціональний протез коштує максимум до 1 млн грн. Але це не так! Я впевнена, ви бачили не один пост військових зі збором на протез. А це відбувається тому, що сума, яку держава виділяє одному воїну на протез, не покриває реальної вартості функціонального та водостійкого протезу.

Умовно, держава говорить: "Ми даємо тобі гроші на будь-який протез, але не більше 2 млн грн". Мінсоц вперто не враховує, що реальна ринкова ціна водостійкого, функціонального протезу з електронним коліном сягає 4 млн грн.

"Навчися спершу керувати автомобілем, а потім претендуй на протез"

Якщо мова про протезування верхніх кінцівок, то завдяки роботі Патронатної служби "Янголи Азову", громадянського суспільства та деяких політиків нам вдалося змінити норми закону, функціональний, наприклад біонічний протез верхньої кінцівки можна встановлювати відразу. Тобто, тут держава дає людин відразу можливість користуватися якісним протезом і не терпіти цілий рік незручний тимчасовий.

Втім, з протезуванням ніг потрібно пройти ще те випробування від уряду. Я була шокована, коли на одній з нарад щодо протезування почула від Мінсоцу: "Навчіться спершу просто керувати автомобілем, а вже потім претендуйте на мерседес". Ось цей "мерседес" в уяві урядовців — це функціональний, водонепроникний протез з колінним модулем Genium. Його вартість 3-4 мільйони. А ось це "навчіться керувати автомобілем" – це вимога Міністерства, щоб боєць рік ходив з незручним протезом, а лише через рік отримав можливість взяти додаткові гроші на такий протез, який би дозволив йому повернутися в стрій.

З особистого досвіду можу сказати, бійці бригад які під опікою Патронатної служби – це молоді люди, які можуть за кілька місяців опанувати спеціальний протез для військових і повернутися в стрій або до відносно нормального життя. Тобто, те що ми вимагаємо від держави – це не розкіш, це лише якісний протез за ринковою ціною.

Втім, у складається абсурдна ситуація, коли у держави є 1 мільярд, але гроші на якісні протези бійці все одно збирають самотужки. Отримати додаткові кошти від держави на протез можна за постановою №518, але якщо це протез ноги, то лише через рік.

Держава ніби каже: "Спершу ходи рік з нефункціональним протезом, а потім, якщо ще матимеш бажання, ми дамо тобі гроші на функціональний протез. Але все одно цих грошей не вистачить на водонепроникний протез підвищеної функціональності, з яким ти міг би повернутися в стрій". Втім, як я зазначила вище, за цією постановою держава використала лише 3%.

Отже, щоб забезпечити функціональними протезами бійців, ми у Патронатній службі шукаємо меценатів або просимо приватні протезні центри взяти наших бійців на протезування. Військові з інших бригад змушені самостійно збирати по 2-3 млн грн.

Я вважаю, що підхід "первинне" "вторинне" протезування давно потрібно скасувати. Чому держава не може відразу дати і оплатити нормальний протез? Невже деяким урядникам подобається ось так знущатися з воїнів?

Держава прорахувалася

Крім занижених цін на протези, Мінсоц допустив дуже дивний прорахунок, який чітко видно на інфографіці (дивіться ілюстрацію нижче). У випадку найвищої ампутації, коли проведена дезартикуляція стегна, тобто відбулося вичленення тазостегнового суглоба, Мінсоц вважає за доречне компенсувати бійцю 481 тисячу гривень на перший протез і лише через рік дасть грошей більше. А якщо ампутація проведена вище коліна і стегнова кістка збережена, то Мінсоц пропонує більшу суму – 824 тисячі гривень.

У обох випадках сума все одно недостатня, але вдумайтеся: бійцям з більш складними випадками ампутації виплачують менше, ніж бійцям з відносно легшими видами ампутації. Я розумію, що це, ймовірно, прорахунок, але ж ви – держава, і не маєте допускати таких помилок.

Мінсоц готує проблеми для Міністерства оборони

Нещодавно Міністерство оборони України внесло зміни до постанови №410 і розширило перелік посад, які можуть займати військові, раніше визнаних ВЛК непридатними до служби. Тобто, до строю зможе повернутися більше досвідчених та поранених воїнів.

Головні умови: бажання та функціональний протез, наприклад, з колінним модулем Genium, вартість якого становить 3-4 млн грн. Такі протези створені спеціально для військових, які бажають продовжувати служити. Це не якась надмірна розкіш, а базова потреба для військового, який втратив кінцівку, але не втратив бажання воювати за свою країну.

Після набуття чинності постанови №410 ми фактично матимемо дуже обмежену кількість військових, які зможуть зайняти нові посади. Адже служити з механічним протезом не просто складно – це ризик ще більше травмуватися.

Отже, можна вже говорити про майбутні проблеми для Міноборони, спричинені рішеннями Мінсоцу.

Олена Толкачова, "Гайка" – керівниця Патронатної служби "Янголи Азову", офіцерка 3 ОШБр

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.