Під Маріуполем на міні підірвався хлопець

3303 перегляди
0
Четвер, 9 лютого 2017, 18:58

Хлопець 1993 року народження підірвався на міні на трасі між прифронтовими селищами Павлопіль і Чермалик.

Про це у четвер повідомляє відділення Нацполіції у Донецькій області.

"В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітки і кінцівок", - сказано у повідомленні.

Медики повідомили, що чоловік отримав поранення близько 13.00 і зараз знаходиться на операції. Це перший такий випадок в цьому році.

Водночас поліція повідомляє, що в районі Авдіївки в результаті обстрілу з боку бойовиків отримав поранення місцевий житель.

"Постраждали вул. Соборна і Тургенєва. Осколкове поранення отримав чоловік 1967 року народження. У момент обстрілу чоловік знаходився у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки і лопатки був госпіталізований в міську лікарню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вказується, що руйнувань зазнали будинки 12 і 14 по вул. Тургенєва.

Українська правда

Теми: Маріуполь АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хуг: В районі Маріуполя знову стало гаряче 7 лютого 2017, 00:26
Терористи випустили по Сартані 40 ракет БМ-21 "Град" 4 лютого 2017, 08:30
У Маріуполі двоє військових потрапили у ДТП, один загинув 21 січня 2017, 20:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Британія і Франція підняли винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ
"Народний фронт" у четвер був лідером серед кнопкодавів
Військовий літак Росії атакував турецьких солдатів у Сирії, 3 загиблих
Відповідальність за вбивство "Гіві" взяли на себе його спільники
Усі новини
Музеї України

Хто і для чого веде Instagram про українські галереї

Bla Bla Bar

Дана Павличко – про улюблені київські заклади