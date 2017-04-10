З "Арени Львів" демонтували 7 тис. крісел для Євробачення

239 переглядів
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 01:46

У суботу, 8 квітня, на стадіоні "Арена Львів" демонтували крісла з глядацьких трибун.

Про це ZAXID.NET повідомив в.о. директора "Арени Львів" Євген Болкун.

За його словами, крісла відвезуть до Києва для облаштування глядацьких трибун для "Євробачення".

Болкун зазначив, що мова йде про сім тисяч крісел, що становить 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Перша машина з кріслами поїхала до Києва 8 квітня.

За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тис. гривень. За словами Болкуна, до Львова їх повернуть у 20-х числах травня.

Теми: Львів Євробачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Львів виділив мільйони містам, які заберуть його сміття 6 квітня 2017, 20:38
Сироїд: проблема сміття може виникнути в будь-якому великому місті 2 квітня 2017, 10:29
Львівська ОДА більше не координує вивезення сміття зі Львова 31 березня 2017, 22:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
PROSUD: Суддя Бобровник п'є на робочому місці і бере хабарі
Вибухи у Єгипті: Українців серед жертв немає
Тіллерсон скасував зустріч із Путіним під час візиту до РФ - ЗМІ
Тарута заявив про створення нової партії
Усі новини
Поради новачкам

Як я біг свій перший марафон

Львів

Історичне місто: як спільними зусиллями реставрували Львів