В АП пояснили, чому декларації Порошенка відрізняються на 77 мільйонів

В Адміністрації президента пояснюють різницю в близько 77 мільонів гривень у його паперовій декларації за 2015 рік і в його електронній декларації за цей же рік – помилкою банку.

Про це йдеться у відповіді на запит Української правди.

Згідно з паперовою версією декларації за 2015 рік родина Порошенка мала в банках 564 035 449 грн.

Згідно з електронною декларацією, яка була подана на півроку пізніше у 2015 році, родина президента мала у банках 641 204 694 грн

Таким чином, у паперовій версії декларації не були вказані 77 169 245 грн.

В адміністрації президента зазначили, що 17 березня 2016 року Порошенко отримав довідку від Міжнародного інвестиційного банку, згідно з якою залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2016 р. складав 563 729 802,31 гривень (П’ятсот шістдесят три мільйони сімсот двадцять дев’ять тисяч вісімсот дві гривні 31 копійка), в тому числі:

-540 477,57 гривень (П’ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят сім гривень 57 копійок);

-26 324 869,95 доларів США (Двадцять шість мільйонів триста двадцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дев’ять доларів США 95 центів), що по курсу НБУ на дату становить 562 812 436,49 гривень (П’ятсот шістдесят два мільйони вісімсот дванадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 49 копійок);

- 14 372,36 євро (Чотирнадцять тисяч триста сімдесят два євро 36 євро центів), що по курсу НБУ на дату становить 376 888,25 гривень (Триста сімдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 25 копійок).

Розділ Y (який передбачав відображення суми коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах лише в грн., тобто залишки в іншій ніж національна валюта мали відображатися в еквіваленті за курсом НБУ) і був заповнений з врахуванням даних, вказаних банківською установою.

Пізніше, після подачі Петром Порошенком декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік на паперовому носії, до нього надійшло повідомлення від ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

"У ньому йшлося про те, що банком була виявлена помилка, а саме: некоректні налаштування в операційній системі (технічний збій програми) призвели до відображення гривневого еквівалента суми субординованого боргу в розмірі 3 000 000 доларів США як 3 000 000 грн. В результаті проведеного аудиту налаштувань операційної системи помилка була виявлена та виправлена", - додали у прес-службі.

"З врахуванням даного повідомлення та враховуючи те, що електронна декларація, яка подавалась в НАЗК за цей же період (2015 рік) передбачала відображення активів (грошових коштів) в тому числі і в іноземній валюті, інформація була коректно заповнена і відображена в повному обсязі", - додали в АП.

"Таким чином, жодних розбіжностей щодо фактичних залишків на рахунках в банківських установах станом на 01.01.2016р. та задекларованих Петром Порошенком, немає", - наголосили в адміністрації президента.

Оксана Коваленко, УП