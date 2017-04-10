В АП объяснили, почему декларации Порошенко отличаются на 77 миллионов

В Администрации президента объясняют разницу в около 77 миллионов гривен в его бумажной декларации 2015 года и в его электронной декларации за этот же год - ошибкой банка.

Об этом говорится в ответе на запрос Украинской правды.

Согласно бумажной версии декларации семья Порошенко имела в банках 564 035 449 грн.

Согласно электронной декларации, которая была представлена на полгода позже, у семьи президента в банках было 641 204 694 грн.

Таким образом, в бумажной версии декларации не были указаны 77 169 245 грн.

В администрации президента отметили, что 17 марта 2016 Порошенко получил справку от Международного инвестиционного банка, согласно которой остаток средств на счетах по состоянию на 01.01.2016 г. составлял 563 729 802,31 гривен (Пятьсот шестьдесят три миллиона семьсот двадцать дев ' Пять тысяч восемьсот две гривны 31 копейка), в том числе:



- 540 477,57 гривен (Пятьсот сорок тысяч четыреста семьдесят семь гривен 57 копеек)

- 26 324 869,95 долларов США (Двадцать шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять долларов США 95 центов), что по курсу НБУ на дату составляет 562 812 436,49 гривен (Пятьсот шестьдесят два миллиона восемьсот двенадцать тысяч четыреста тридцать шесть гривен 49 копеек)

- 14 372,36 евро (Четырнадцать тысяч триста семьдесят два евро 36 евро центов), что по курсу НБУ на дату составляет 376 888,25 гривен (Триста семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь гривен 25 копеек).



Раздел Y (который предусматривал отражения суммы средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях только грн., То есть остатки в другой национальной валюте должны были отображаться в эквиваленте по курсу НБУ) и был заполнен с учетом данных, указанных банковским учреждением.

Позже, после подачи Петром Порошенко декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год на бумажном носителе, к нему поступило сообщение от ПАО "Международный инвестиционный банк".

"В нем говорилось о том, что банком была обнаружена ошибка, а именно: некорректные настройки в операционной системе (технический сбой программы) привели к отображению гривневого эквивалента суммы субординированного долга в размере 3 000 000 долларов США как 3 000 000 грн. В результате проведенного аудита настроек операционной системы ошибка была обнаружена и исправлена ", - добавили в пресс-службе.

"С учетом данного сообщения и учитывая то, что электронная декларация, подавалась в НАПК за этот же период (2015) предусматривала отражение активов (денежных средств) в том числе и в иностранной валюте, информация была корректно заполнена и отражена в полном объеме", - добавили в АП.

"Таким образом, никаких разногласий относительно фактических остатков на счетах в банковских учреждениях по состоянию на 01.01.2016р. И задекларированных Петром Порошенко, нет", - отметили в администрации президента.

Как известно, владельцем Международного инвестиционного банка является Петр Порошенко.

Оксана Коваленко, УП