В Україні за 2 роки значно погіршилася ситуація з корупцією – Ernst&Young
Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються.
Про це свідчать результати дослідження проведеного аудиторською компанією Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в цих регіонах.
Так, кількість респондентів, які вважають, що хабарництво і корупція широко розповсюджені в країні становить – 88%. За даним показником Україна знаходиться на найнижчих позиціях серед усіх країн-учасниць дослідження EY.
Також вказується, що "відсутність економічного зростання і поліпшення бізнес-клімату в нашій країні, в комбінації з відсутністю ефективної системи покарання, може підштовхнути бізнесменів до порушення етичних норм".
"Так, щоб допомогти бізнесу вижити, принаймні 37% респондентів готові запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту", - йдеться у прес-релізі.
"Регуляторні норми справили позитивний вплив на етичні стандарти лише в 12% опитаних нами компаній. При цьому майже третина респондентів вірять в те, що притягнення до кримінальної відповідальності окремих співробітників сприятиме запобіганню шахрайства, хабарництва та корупції серед керівництва", - сказано у тексті.
Як видно у таблиці, у 2015 році Україна у цьому рейтингу була сьомою за рівнем корупції.
Вказується, що у період з листопада 2016 року по січень 2017 року компанія Ipsos MORI, що займається міжнародними ринковими дослідженнями, на замовлення компанії EY провела 4100 інтерв'ю в 41 країні.
"Інтерв'ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній", - йдеться у прес-релізі.
Для цілей даного дослідження, до ринків, що розвиваються були віднесені: Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Єгипет, Естонія, Угорщина, Індія, Йорданія, Кенія, Латвія, Литва, Нігерія, Оман, Польща, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Сербія, Словаччина, Словенія, Південна Африка, Туреччина, ОАЕ і Україна.
До переліку розвинутих ринків віднесені такі країни, як Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Великобританія.
Українська правда
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