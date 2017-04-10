В Украине за 2 года значительно ухудшилась ситуация с коррупцией – E&Y

Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.



Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в этих регионах.



Так, количество респондентов, которые считают, что взяточничество и коррупция широко распространены в стране составляет – 88%. По данному показателю Украина находится на самых низких позициях среди всех стран-участниц исследования EY.



Также указывается, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в нашей стране, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".



"Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта", - говорится в пресс-релизе.



"Регуляторные нормы оказали позитивное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний. При этом почти треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства", - говорится в тексте.



Как видно в таблице, в 2015 году Украина в этом рейтинге была седьмой по уровню коррупции.



Указывается, что в период с ноября 2016 по январь 2017 компания Ipsos MORI, занимающейся международными рыночными исследованиями, по заказу компании EY провела 4100 интервью в 41 стране.



"Интервью проводились на родных языках респондентов в режиме онлайн или при личных встречах. Среди респондентов - члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена, а также другие сотрудники, представляющие компании разных размеров и из разных областей. Исследование проводилось и в Украине, где было опрошено 100 сотрудников компаний", - говорится в пресс-релизе.

Для целей данного исследования, к развивающимся рынков были отнесены: Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Египет, Эстония, Венгрия, Индия, Иордания, Кения, Латвия, Литва, Нигерия, Оман, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Турция, ОАЭ и Украины.

В перечень развитых рынков отнесены такие страны, как Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.



Украинская правда