Силовики заявляють, що стеження Льовочкіну примарилося

650 переглядів
0
Понеділок, 10 квітня 2017, 14:05

Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України відкидають звинувачення Опозиційного блоку у нібито незаконному стеженні за народним депутатом від "Опозиційного блоку" Сергієм Льовочкіним.

Про це йдеться в офіційному коментарі, наданому "Українській правді" 10 квітня.

"МВС є цивільним органом управління, який позбавлений відповідно до закону функцій проведення оперативно-розшукової діяльності. Такими функціями наділена Національна поліція України", – зазначають правоохоронці.

"НПУ як центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності керується винятково Конституцією та законами України, а не політичними мотивами, як це було під час президентства підозрюваного у державній зраді В.Януковича, чию адміністрацію тривалий час очолював Льовочкін", – зазначають силовики.

"Офіційно заявляємо, що у структурі ані міністерства, ані Національної поліції України немає ніякого "сьомого управління МВС, що підкоряється міністрові А.Авакову", яке примарилося народному депутату України", – йдеться в заяві.

Водночас правоохоронці порадили представникам "Опоблоку" у разі якщо вони вбачають у діях поліції ознаки порушення закону, звернутися до Генеральної прокуратури України, яка відповідно до компетенції здійснює нагляд за проведенням оперативно-розшукової діяльності поліцейськими.

Як повідомлялося, 10 квітня "Опозиційний блок" заявив про незаконне стеження за заступником голови фракції Сергієм Льовочкіним і оприлюднив вимогу до Міністерства внутрішніх справ припинити його.

Українська правда

Теми: Льовочкін Опозиційний блок поліція МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Опоблок заявляє, що за Льовочкіним стежать "орли" Авакова 10 квітня 2017, 09:39
Кабмін подумає над роллю Фірташа, Льовочкіна й Бойка на ринку газу 5 квітня 2017, 12:28
Серед власників "Інтера" з’явився кіпріот 4 квітня 2017, 15:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Україні за 2 роки значно погіршилася ситуація з корупцією – Ernst&Young
Порошенко викликав до себе фракцію БПП і Гройсмана
В штабі АТО уточнили, де минулої доби було поранено двох бійців
Активісти заблокували центральний офіс "Сбербанку" в Києві
Усі новини
Депресія

Учені знайшли ген, який може бути пов'язаний із депресією

Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд