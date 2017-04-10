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Опоблок заявляє, що за Льовочкіним стежать "орли" Авакова

Понеділок, 10 квітня 2017, 09:39

"Опозиційний блок" заявляє про незаконне стеження за заступником голови фракції Сергієм Льовочкіним і вимагає від Міністерства внутрішніх справ припинити його.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ОБ у понеділок.

Зазначається, що "співробітники спецпідрозділу "Титан" МВС, які працюють з Льовочкіним за договором охорони, неодноразово фіксували стеження за його пересуваннями і офісом, яке велося співробітниками сьомого управління МВС, що підкоряється міністрові Авакову".

Співробітники охорони народного депутата неодноразово офіційно повідомляли про незаконне стеження за народним депутатом по лінії 102.

В останні дні заступника голови фракції "Опоблоку" переслідували одні і ті ж співробітники МВС на автомобілі "Шкода" з підставними номерами, знятими з обліку в 2010 році.

7 квітня охоронці Льовочкіна затримали екіпаж "Шкоди" і викликали поліцейський патруль.

"Однак екіпаж "Шкоди", щоб уникнути розборок з патрульною службою, використали спецталон, виданий екс-главою поліції Деканоідзе. Патруль поліції відпустив затриманих, заявивши, що це їхні колеги – співробітники поліції", – заявляють в ОБ.

Таким чином "Опозиційний блок" вимагає "припинити незаконні дії проти народних депутатів фракції і покарати винних".

Українська правда

Теми: Опозиційний блокЛьовочкінМВС
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