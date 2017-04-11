Нардепы и активисты требуют принять решения для борьбы с коррупцией

Ряд народных депутатов Украины и общественных активистов подписали антикоррупционную декларацию с пятнадцатью требованиями к власти.

В декларации отмечается, что последние голосования в парламенте и подписание президентом Петром Порошенком закона №6172, предусматривающего обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, свидетельствуют о контрреволюцию в антикоррупционной сфере.

"В частности, "демонизация" общественных активистов происходит на фоне сохранения монополии влияния олигархов на принятие решений в стране, симуляции судебной реформы, снятия санкций европейцами с представителей предыдущей власти из-за неспособности/нежелания нынешней власти доказать их преступления, многочисленных попыток противодействия новосозданным антикоррупционных органам - НАБУ и НАПК - и их дискредитация, нежелание должным образом осуществить проверку электронных деклараций, преследования бизнеса с участием правоохранительных органов, игнорирование Гуч их журналистских расследований ", - говорится в декларации.

В связи с этим антикоррупционеры требуют принять закон о защите обличителей и отменить пункт Закона об обязательном декларировании для общественных активистов, задействованных в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

В целом документ содержит 15 требований к власти, в частности обеспечить создание независимого Антикоррупционного суда, назначить независимых аудиторов для НАБУ и принять закон об автономной "прослушке" и расследовании "под прикрытием" для этого бюро, выбрать независимое руководство Государственного бюро расследований и запустить этот орган.

Подписанты также требуют обеспечить переизбрание состава Центральной избирательной комиссии и принять новое законодательство о выборах, ввести на законодательном уровне требование к кандидатам в нардепы и президенты объяснять происхождение своего имущества.

Кроме того декларация содержит требования создать независимую Службу финансовых расследований и обеспечить немедленное избрание независимого председателя Государственной фискальной службы на конкурсной основе.

Активисты и депутаты, подписавшие документ, также выступают за смену руководства НКРЕКП и Антимонопольного комитета, срочное назначение нового состава Счетной палаты по результатам прозрачного конкурса.

Среди подписантов: бывший министр экономического развития и торговли Абромавичус, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Евгений Быстрицкий, Василий Гацько (ДемАльянс), Светлана Залищук (ДемАльянс), Мустафа Найем (ДемАльянс), Сергей Лещенко (ДемАльянс), Юрий Деревянко (Воля), Дмитрий Добродомов ( "Народный контроль"), Андрей Ильенко (ВО "Свобода"), Егор Соболев ( "Самопомич"), Давид Сакварелидзе ( "Рух новых сил"), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции), Дария Каленюк (Центр противодействия коррупции), Николай Катеринчук (Европейская партия), Алена Шкрум (депутат фракции "Батькивщина"), депутат Виктор Чумак, активист "Автомайдана" Катерина Бутко и Игорь Новосад от "Гражданской позиции".