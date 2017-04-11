На хабарі затримано одного з керівників Одеської митниці

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Вівторок, 11 квітня 2017, 02:07

В понеділок під час отримання хабара правоохоронці затримали виконувача обов'язків заступника керівника Одеської митниці.

Чиновника спіймали при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів, повідомили в обласній прокуратурі.

"Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, службовець фактично займає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці Державної фіскальної служби, а посаду в Одеській області займає у відрядженні, уточнили правоохоронці.

Спецоперацію з затримання проводили слідчі прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками регіонального управління Служби безпеки та підрозділу внутрішньої безпеки ДФС в області.

Теми: Одеська область митниця корупція
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