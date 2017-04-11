На взятке задержан один из руководителей Одесской таможни

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Вторник, 11 апреля 2017, 02:07

В понедельник во время получения взятки правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя руководителя Одесской таможни.

Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов, сообщили в областной прокуратуре.

"Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 600 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление груза", - говорится в сообщении.

Кроме того, служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни Государственной фискальной службы, а должность в Одесской области занимает в командировке, уточнили правоохранители.

Спецоперацию по задержанию проводили следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками регионального управления Службы безопасности и подразделения внутренней безопасности ДФС в области.

Темы: Одесская область таможня коррупция
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