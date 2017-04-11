Північна Корея погрожує застосувати зброю проти ударної групи ВМС США

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Вівторок, 11 квітня 2017, 05:54

Північна Корея заявила, що захищатиме себе "потужною силою зброї" у відповідь на наближення ударної групи військово-морського флоту США до Корейського півострова.

Про це повідомляє BBC.

МЗС Північної Кореї, яке цитує інформаційне агенство ЦТАК, заявляє, що розгортання ударної групи ВМС США "безроссудний крок до вторгнення", який "досяг серйозної фази".

"Ми покладатимемо на США повну відповідальність за катастрофічні наслідки, які потягнуть за собою їх обурливі дії", - йдеться у заяві.

До складу ударної групи Вінсон Карл, що прямує до півострова, входить авіаносець та інші військові кораблі. Тихоокеанське командування США заявляє, що групу спрямовано для підтримки готовності в регіоні.

Як повідомлялося, США не виключають, що під час святкування в Північній Кореї дня народження основоположника північнокорейської  ідеології чучхе Кім Ір Сена відбудеться нове випробування балістичної ракети або щось подібне.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США готові самостійно боротися з ядерною загрозою Північної Кореї.

Раніше на цьому тижні відбулася зустріч президента США з президентом Китаю Сі Цзіньпінем, на якій обговорювалися способи приборкання ядерної програми Північної Кореї.

Помічники Трампа надали йому кілька варіантів дій. До них відносяться економічні і військові заходи. Хоча, як повідомляється, в адміністрації США більше схиляються в бік санкцій і посилення тиску на Пекін, щоб той вплинув на свого ізольованого сусіда.

Теми: Північна Корея США ядерна зброя
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