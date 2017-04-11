У Сирії загинули ще двоє російських військових

Двоє російських військовослужбовців загинули і один отримав поранення в результаті атаки в Сирії.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Наголошується, що російські військові контрактної служби перебували в одному з підрозділів сирійської армії в якості інструкторів стрілецької підготовки разом з офіцером — російським військовим радником.

"Вони піддалися мінометному обстрілу з боку групи бойовиків", - йдеться в повідомленні.

У вівторок вранці стало відомо, що в Сирії від мінометного вогню загинули ще двоє російських військових.

22 березня повідомлялося про загибель в Сирії дев'яти росіян, про смерть яких офіційно не повідомлялося. Як вдалося з'ясувати виданню РБК і групі незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), щонайменше шість з них були найманцями так званої приватної військової компанії Вагнера.

З початку військової операції Росії в Сирії Міноборони офіційно підтвердило загибель 28 російських військовослужбовців.