Рух потягів через Баришівку поновили. Стояли 1,5 години
Люди розблокували залізничні колії у Баришивці, потяги знову запустили.
Про це повідомляє кореспондент Української правди з потяга Інтерсіті, який слідує за рейсом Київ-Харків.
Станом на 9 годину потяг Інтерсіті виїхав зі станції Бориспіль.
Через блокування залізниці пасажирами у Баришивці потяг не міг рухатись півтори години.
Як відомо, люди у Баришівці заблокували залізничні колії, оскільки не змогли всі вміститися у ранкову електричку, яка раніше складалася з 10 вагонів, а тепер з 6.
Оксана Коваленко, УП
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