Рух потягів через Баришівку поновили. Стояли 1,5 години

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Середа, 12 квітня 2017, 09:02

Люди розблокували залізничні колії у Баришивці, потяги знову запустили.

Про це повідомляє кореспондент Української правди з потяга Інтерсіті, який слідує за рейсом Київ-Харків.

Станом на 9 годину потяг Інтерсіті виїхав зі станції Бориспіль.

Через блокування залізниці пасажирами у Баришивці потяг не міг рухатись півтори години.

Як відомо, люди у Баришівці заблокували залізничні колії, оскільки не змогли всі вміститися у ранкову електричку, яка раніше складалася з 10 вагонів, а тепер з 6.

Оксана Коваленко, УП

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