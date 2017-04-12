Рух потягів через Баришівку поновили. Стояли 1,5 години

Люди розблокували залізничні колії у Баришівці, потяги знову запустили.

Про це повідомляє кореспондент Української правди з потяга Інтерсіті, який слідує за рейсом Київ-Харків.

Станом на 9 годину потяг Інтерсіті виїхав зі станції Бориспіль.

Через блокування залізниці пасажирами у Баришівці потяг не міг рухатись півтори години.

Як відомо, люди у Баришівці заблокували залізничні колії, оскільки не змогли всі вміститися у ранкову електричку, яка раніше складалася з 10 вагонів, а тепер з 6.

Оксана Коваленко, УП