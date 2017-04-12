"Народний фронт" вимагає запровадити візовий режим для росіян

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак закликає Верховну Раду запровадити візовий режим для громадян Російської Федерації.

Із такою пропозицією він звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з трибуни парламенту 12 квітня.

"Шановний голово, звертаюся до вас із тим, щоб на наступному пленарному тижні в порядку денному стояв законопроект, який було ініційовано депутатами "Народного фронту" про впровадження віз для громадян Російської Федерації. Це питання національної безпеки", – заявив Бурбак.

"Після того, як було проголосовано "безвіз" для українців, ми повинні ввести візовий режим для громадян Російської Федерації. І це убезпечить Європу від навали російських шпигунів", – сказав лідер фракції "Народного фронту".

Бурбак нагадав, що минулого тижня "колеги з Євросоюзу" підтримали введення безвізового режиму для України. Він додав, що "за це вийшов Євромайдан, пройшла Революція Гідності і вся країна боролася за те, щоб ми врешті-решт поверталися до Європейської сім’ї".

"Я звертаюся до уряду з тим, щоб передбачили збільшення фінансування Державної міграційної служби на понад 200 мільйонів гривень для того, щоб було встановлено додаткові пункти видачі біометричних паспортів. Треба обладнати ще 470 таких автономних станцій, щоб ми змогли імплементувати рішення Європарламенту", – заявив Бурбак.

"Звертаюся до Служби безпеки України, Держспецзв’язку, щоб вони забезпечили канали подання такої інформації, щоб кожен громадянин України зміг отримати біометричний паспорт і вільно подорожувати теренами Євросоюзу", – сказав він.

Лідер фракції НФ також закликав органи місцевого самоврядування також профінансувати з бюджету децентралізації ці пункти, "тому що лише 18 пунктів було обладнано за гроші місцевого самоврядування – більше нічого не робиться", щоб громадяни могли без чергу отримати біометричний паспорт.

Олена Рощенко, УП