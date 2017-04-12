"Народный фронт" требует ввести визовый режим для россиян

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призывает Верховную Раду ввести визовый режим для граждан Российской Федерации.

С таким предложением он обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию с трибуны парламента 12 апреля.

"Уважаемый глава, обращаюсь к вам с тем, чтобы на следующей пленарной неделе в повестке дня стоял законопроект, который был инициирован депутатами "Народного фронта", о введении виз для граждан Российской Федерации. Это вопрос национальной безопасности", – заявил Бурбак.

"После того, как был проголосован "безвиз" для украинцев, мы должны ввести визовый режим для граждан Российской Федерации. И это обезопасит Европу от нашествия российских шпионов", – сказал лидер фракции "Народного фронта".

Бурбак напомнил, что на прошлой неделе "коллеги из Евросоюза" поддержали введение безвизового режима для Украины. Он добавил, что "за это вышел Евромайдан, прошла Революция Достоинства и вся страна боролась за то, чтобы мы, наконец, возвращались в Европейскую семью".

"Я обращаюсь к правительству с тем, чтобы предусмотрели увеличение финансирования Государственной миграционной службы на более чем 200 миллионов гривен для того, чтобы были установлены дополнительные пункты выдачи биометрических паспортов. Надо оборудовать еще 470 таких автономных станций, чтобы мы смогли имплементировать решение Европарламента", – заявил Бурбак.

"Обращаюсь к Службе безопасности Украины, Госспецсвязи, чтоб они обеспечили каналы предоставления такой информации, чтобы каждый гражданин Украины смог получить биометрический паспорт и свободно путешествовать по территории Евросоюза", – сказал он.

Лидер фракции НФ также призвал органы местного самоуправления профинансировать из бюджета децентрализации эти пункты, "потому что только 18 пунктов было оборудовано за деньги местного самоуправления – больше ничего не делается", чтобы граждане могли без очередей получить биометрический паспорт.

Алена Рощенко, УП