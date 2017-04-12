Кількість жертв теракту в Пітері зросла до 15

1038 переглядів
0
Середа, 12 квітня 2017, 12:35

Один з постраждалих від вибуху в метро Санкт-Петербурга помер в лікарні в ніч на середу.

Про це повідомила в Twitter віце-губернатор міста Ганна Митянина.

"Сьогодні в 0:35 у Військово-медичній академії помер один з важкої групи постраждалих", — написала вона.

Тепер загальна кількість загиблих від терористичного акту становить 15 осіб, включаючи самого смертника.

Як повідомлялося, вибух у вагоні петербурзького метро стався 3 квітня вдень. Раніше загиблими вважалися 14 чоловік, 49 - потерпілими.

За даними слідчих, вибуховий пристрій активував 22-річний громадянин Росії, що народився у Киргизстані, Акбарджон Джалілов.

Українська правда

Теми: Росія надзвичайна подія теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін заявив, що не допустить "майдану" в Росії 12 квітня 2017, 12:19
"Народний фронт" вимагає запровадити візовий режим для росіян 12 квітня 2017, 10:59
Голова Пентагону про РФ: Ситуація не вийде з-під контролю 12 квітня 2017, 09:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
При захопленні Криму планували операцію, яка могла дати шанс – Муженко
НАБУ передало ГПУ документи на екстрадицію матері Онищенка
"Народний фронт" вимагає запровадити візовий режим для росіян
В СММ ОБСЄ заявляють про стрілянину в напрямку їхнього безпілотника
Усі новини
Інтерв'ю

Тарас Прохасько: Війна є найвдячнішою темою для оповіді про минуле

Здоров'я

5 ознак того, що з вагітністю не все гаразд