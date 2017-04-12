Кириленко хоче перенести й День космонавтики

Віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко вважає, що в Україні треба перенести "День космонавтики" з 12 квітня на іншу дату – наприклад, на 19 листопада.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів 12 квітня.

Віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко привітав усіх зі всесвітнім Днем авіації та космонавтики.

"І якщо згадати про декомунізацію – то (варто) просто подивитися в інтернет на фотографію Сергія Павловича Корольова, який був народжений в Україні, у Житомирі, який закінчив Київський політехнічний інститут, який був ув’язнений комуністичним режимом на 10 років за підрив промисловості і транспорту. Це знакова історія, що багато речей відбувалося супроти, а не завдяки", – сказав він.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр В’ячеслав Кириленко сказав: "Перший космонавт СССР – Юрій Гагарін, перший космонавт відновленої української незалежності – Леонід Каденюк. Сергій Павлович Корольов – це видатний українець, сумніві нема, але ми повинні переорієнтовувати весь наш світогляд на те, що зроблено українцями для України".

"Тому якщо в нас сьогодні ще досі День космонавтики – совєтської, по суті, ми повинні звернутися до президента Петра Порошенка, щоб він видав указ про іншу дату, так як він це зробив із Днем захисника вітчизни, якоїсь уявної й умовної, перенісши його з 23 лютого на 14 жовтня, створивши День захисника України", – заявив Кириленко.

Зубко уточнив: "Річ у тім, що є указ президента від 1997 року, який саме визначає День всесвітньої авіації та космонавтики, який уже підписано у незалежній Україні".

"От я й кажу, що ми повинні звернутися, щоб президент визначив Днем космонавтики ту дату, яка стосується української новітньої історії – наприклад, день польоту першого українського космонавта Леоніда Каденюка, Героя України і нашого сучасника! Ми повинні наших сучасників шанувати і себе поважати", – продовжив Кириленко.

Зубко додав: "Сергій Павлович Корольов – це наш, практично громадянин України". Кириленко відповів: "Я про це й сказав".

"Пан Павло (Петренко) згадував про декомунізацію… але ми всі на шляху значно складнішого і навіть більш важливого процесу, який називається деколонізація", – заявив Кириленко.

"І те, що запропонував міністр Петренко, – справжня, дуже потужна юридична деколонізація. Тому що будь-яка згадка у нашому чинному законодавстві про СССР, УССР і тому подібне – це згадка про того агресора, який зараз топче своїми чоботами нашу територію", – сказав він.

"І цю деколонізацію разом із капітальним ремонтом усієї країни й усіма реформами нам треба невпинно і безжалісно проводити. Тому що якщо ми цього не зробимо, за нас цього не зробить ніхто", – додав Кириленко.

Він також закликав членів Кабміну та народних депутатів підтримати цю ідею.

Зі свого боку, Зубко наголосив, що необхідна підтримка Міністерства фінансів змін у законодавстві щодо декомунізації.

Як відомо, 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін на кораблі "Восток" із "Байконура" вперше злетів у космос і зробив орбітальний обліт Землі. А 12 квітня 1981 року стартував перший пілотований корабель американської програми "Шаттл".

У СРСР з 1962 року 12 квітня відзначали День космонавтики. В Україні Леонід Кучма зробив його Днем працівників ракетно-космічної галузі.

Леонід Каденюк, який народився в селі Клішківці Чернівецької області, разом із іншими радянськими космонавтами випробовував систему "Буран", був льотчиком-випробувачем Державного НДІ Військово-повітряних сил СРСР, а з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК Columbia місії STS-87.

Олена Рощенко, УП