Без Шухевича и Ліпи: на Одещині "відкатили" перейменування вулиць – СМИ

У низці населених пунктів Одеської області перейменували вулиці, нещодавно названі на честь українських героїв.

Джерело: "Думська"

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, вулицям Дальницької громади, названим на честь героїв російсько-української війни, а також інших діячів, дали "нейтральні назви".

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Рішення щодо топонімів у восьми селах ухвалила сесія місцевої ради.

Йдеться про прибережну громаду, до складу якої, зокрема, входять курортні селища Дальник, Грибівка, Санжейка, Барабой, Богатирівка, Доброолександрівка, Мар'янівка, Новоградківка, Роксолани.

Зокрема, з карти зникнуть імена героїв російсько-української війни Максима Бреславського та Дмитра Мельника. Також перейменовано вулиці Івана Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка (одесит, творець розвідки армії УНР, фактично, батько української військової розвідки), Василя Вишиваного (Вільгельм Франц Габсбург, австро-угорський ерцгерцог, командир Українських Січових Стрільців, громадський діяч).

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фото: думська

"На честь таких героїв нашої країни повинні бути центральні вулиці, а не закутки. Де по три будинки — ось і вся вулиця. Це скоріше насмішка. Ми провели слухання, у нас була сесія. Наша позиція така — після закінчення війни ми повернемося до цього питання і дамо імена героїв по-справжньому значущим вулицям. Ми ж не взяли імена Пушкіна або Лермонтова, а вибрали нейтральні назви", — заявив голова Дальницької громади Сергій Крутюк.

"Думська" пише, що таке рішення вже викликало резонанс. Хоча юридично воно бездоганне, адже громада має право змінювати будь-які топоніми на такі, що не суперечать закону, а в Дальницькій вибрали максимально зручні в цьому плані назви.

"У Дальнику під Одесою правлять бал невігласи і потенційні колабораціоністи. Сподіваюся, їх притягнуть до відповідальності за протидію утвердженню сучасної національної громадянської ідентичності, фактичне знецінення подвигу загиблих героїв сучасної війни за незалежність України і потурання ворогу. За весь час це перший в Україні такий випадок", — цитує видання громадського діяча і військового Сергія Гуцалюка.