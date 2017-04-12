Майже 100% жителів країни назвали себе етнічними українцями

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Середа, 12 квітня 2017, 13:37

92% громадян України вважають себе етнічними українцями і лише 6% – етнічними росіянами.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає ZN.ua.

Згідно з результатами дослідження, серед етнічних українців 77% відчувають свою приналежність тільки до однієї національності, при цьому серед етнічних росіян такої точки зору дотримуються лише 39%.

Також спостерігається тенденція, згідно з якою чим молодший респондент, тим більше ймовірність, що він ідентифікує себе як етнічний українець. Так, люди у віці 60 років і більше називають себе корінними українцями у 87% випадків, а ось відповідна частка молоді, якій від 18 до 29 років, складає 96%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня серед 2 016 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій.

 

Теми: опитування
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