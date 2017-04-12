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Почти 100% жителей страны назвали себя этническими украинцами

Среда, 12 апреля 2017, 13:37

92% граждан Украины считают себя этническими украинцами и только 6% – этническими русскими.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает ZN.ua.

Согласно результатам исследования, среди этнических украинцев 77% ощущают свою принадлежность только к одной национальности, при этом среди этнических русских такой точки зрения придерживаются только 39%.

Также наблюдается тенденция, согласно которой чем моложе респондент, тем больше вероятность, что он идентифицирует себя как этнический украинец. Так, люди в возрасте 60 лет и больше называют себя коренными украинцами в 87% случаев, а вот соответствующая доля молодежи, которой от 18 до 29 лет, составляет 96%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта среди 2 016 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

 

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Темы: опрос
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