Лише 2% жителів півдня і сходу хочуть бачити Донбас частиною РФ

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Середа, 12 квітня 2017, 14:24

Лише 2% жителів півдня і сходу України хочуть, щоб Донбас увійшов до складу Росії, 55% бачать регіон у складі України.

Про це свідчать дані опитування компанії GfK, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами дослідження, 37% опитаних вважають, що Донецьк і Луганськ повинен зберегти відносини з Києвом у тому вигляді, в якому вони були до війни, 11% респондентів вважають, що Донбас має залишитися частиною України, але отримати деяку автономію від Києва, 7% - впевнені, що Донбас має отримати значну автономію у складі України, також 7% переконані в тому, що Донбас має бути незалежним, 2% - у складі Росії.

Найбільшою підтримкою ідея збереження довоєнних відносин користується у жителів Миколаївської (59%), Херсонській (53%) та Запорізької (43%) областей.

За даними опитування, автономію в тій чи іншій мірі найбільше підтримують мешканці Донецької та Харківської областей - по 23%.

Опитування проводилося за замовленням Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи підвищення впевненості (UCBI) і USAID у січні-березні 2017 року у восьми областях сходу і півдня України (Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, на територіях Донецької і Луганської областей, які контролює уряд України). Всього опитано 15 103 респондентів.

Як повідомлялося, згідно з іншим опитуванням, проведеним Центром Разумкова, 92% громадян України вважають себе етнічними українцями і лише 6% – етнічними росіянами.

Теми: Донбас опитування Росія
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