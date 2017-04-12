За відмову служити в армії РФ проти кримчанина порушили справу

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Середа, 12 квітня 2017, 15:38

Проти кримчанина, який не бажає проходити військову службу в російській армії, порушили кримінальну справу.

Про це під час прес-конференції "Весняний призов 2017" заявив російський воєнком Криму Анатолій Малолєтко, передає КрымЅОЅ.

"По одному громадянину порушено кримінальну справу, інші вважаються неоповещенными, тому що на період проведення призову вони перебували за межами Криму", – розповів представник окупаційної влади.

Всього, до лав тих, хто ухиляється, Малолєтко зарахував 200 осіб, зазначивши, що багато користуються наявністю двох паспортів, їдучи на материкову Україну на час призову.

Підконтрольний Росії військовий комісар Криму розповів, що менше 20 жителів Криму висловили бажання проходити службу на території Росії.

Як повідомлялося, вперше з часу початку окупації Криму в 2014 році його жителів відправляють служити в армії РФ за межами півострова.

Теми: Крим права людини
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