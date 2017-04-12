АП знищила частину секретних документів, що стосуються Євромайдану – ГПУ

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Середа, 12 квітня 2017, 18:19

Генпрокуратура заявляє, що Адміністрація президента знищила частину секретних документів СБУ щодо боротьби з тероризмом під час Євромайдану, а частину роздала колишнім співробітникам.

Про це йдеться в ухвалі суду від 31 березня, передають Українські Новини.

Згідно з нею, в рамках розслідування вбивств активістів Євромайдану Генпрокуратура, зокрема, досліджують обставини організації та проведення 18 і 19 лютого 2014 року силового розгону мітингувальників в центральній частині Києва силами і засобами СБУ і Міністерства внутрішніх справ, в тому числі шляхом проведення антитерористичної операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишні посадові особи СБУ в листопаді 2013 року – лютому 2014 року інформували АП листами, повідомленнями, довідками про стан боротьби з тероризмом і про прийняті рішення щодо приведення сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом в готовність "посилена" або "підвищена".

Частина зазначених документів була надана Адміністрацією органу досудового розслідування і приєднана до матеріалів даної кримінальної виробництва.

Згідно з листом АП від 8 лютого 2017 року, ряд документів, в яких йдеться про кадрові переміщення в СБУ, містить конфіденційну інформацію і в даний час знаходиться в зазначеному відомстві.

У той же час, згідно з наданою інформацією, 15 документів знищені в установленому порядку, а 5 документів були видані працівникам АП, які вже не працюють у відомстві.

"Слідчий зазначає, що зазначені документи мають відношення до розслідуваних подій, мають гриф обмеженого доступу і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні", - сказано в судовому рішенні.

Слідчий висловив сумнів в тому, що зазначені документи знищені і попросив суд надати до них доступ.

Суд задовольнив клопотання і надав Генпрокуратурі доступ до документів, які зберігаються в Адміністрації, і підтверджують знищення зазначених доповідних записок СБУ і передачу їх екс-співробітникам.


Теми: Генпрокуратура Майдан
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