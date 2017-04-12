Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АП знищила частину секретних документів, що стосуються Євромайдану – ГПУ

Середа, 12 квітня 2017, 18:19

Генпрокуратура заявляє, що Адміністрація президента знищила частину секретних документів СБУ щодо боротьби з тероризмом під час Євромайдану, а частину роздала колишнім співробітникам.

Про це йдеться в ухвалі суду від 31 березня, передають Українські Новини.

Згідно з нею, в рамках розслідування вбивств активістів Євромайдану Генпрокуратура, зокрема, досліджують обставини організації та проведення 18 і 19 лютого 2014 року силового розгону мітингувальників в центральній частині Києва силами і засобами СБУ і Міністерства внутрішніх справ, в тому числі шляхом проведення антитерористичної операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишні посадові особи СБУ в листопаді 2013 року – лютому 2014 року інформували АП листами, повідомленнями, довідками про стан боротьби з тероризмом і про прийняті рішення щодо приведення сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом в готовність "посилена" або "підвищена".

Частина зазначених документів була надана Адміністрацією органу досудового розслідування і приєднана до матеріалів даної кримінальної виробництва.

Згідно з листом АП від 8 лютого 2017 року, ряд документів, в яких йдеться про кадрові переміщення в СБУ, містить конфіденційну інформацію і в даний час знаходиться в зазначеному відомстві.

У той же час, згідно з наданою інформацією, 15 документів знищені в установленому порядку, а 5 документів були видані працівникам АП, які вже не працюють у відомстві.

"Слідчий зазначає, що зазначені документи мають відношення до розслідуваних подій, мають гриф обмеженого доступу і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні", - сказано в судовому рішенні.

Слідчий висловив сумнів в тому, що зазначені документи знищені і попросив суд надати до них доступ.

Суд задовольнив клопотання і надав Генпрокуратурі доступ до документів, які зберігаються в Адміністрації, і підтверджують знищення зазначених доповідних записок СБУ і передачу їх екс-співробітникам.


"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: